Перевозчик сообщил, что по Крымскому мосту приостановили движение

По Крымскому мосту приостановлено движение поездов. Об этом говорится в сообщении железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поступившем в РБК.

«Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», — сообщил перевозчик.

В компании уточнили, что в сообщении с полуостровом задействованы 11 составов — пять в направлении Крыма и шесть в обратном направлении.

Сейчас в пути задерживаются поезда № 169 Санкт-Петербург — Симферополь

№ 28 Москва–Симферополь

№ 166 Москва — Симферополь

№ 75 Омск — Симферополь

№ 142 Симферополь — Пермь Отправление еще нескольких поездов может быть задержано, сообщили в «Гранд Сервис Экспрессе» № 373 Симферополь — Смоленск (10:55 из Симферополя)

№ 28 Симферополь — Москва (17:10 из Симферополя)

№ 7 Санкт-Петербург — Севастополь (17:20 из Петербурга)

№ 8 Севастополь — Санкт-Петербург (17:15 из Севастополя)

№ 426 Симферополь — Кисловодск (19:57 из Крыма)

№ 92 Севастополь — Москва (20:55 из Севастополя)

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. В результате обрушились два пролета автомобильной части сооружения, а проходивший рядом поезд загорелся.