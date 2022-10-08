Перевозчик сообщил, что по Крымскому мосту приостановили движение
По Крымскому мосту приостановлено движение поездов. Об этом говорится в сообщении железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поступившем в РБК.
«Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», — сообщил перевозчик.
В компании уточнили, что в сообщении с полуостровом задействованы 11 составов — пять в направлении Крыма и шесть в обратном направлении.
Сейчас в пути задерживаются поезда
- № 169 Санкт-Петербург — Симферополь
- № 28 Москва–Симферополь
- № 166 Москва — Симферополь
- № 75 Омск — Симферополь
- № 142 Симферополь — Пермь
Отправление еще нескольких поездов может быть задержано, сообщили в «Гранд Сервис Экспрессе»
- № 373 Симферополь — Смоленск (10:55 из Симферополя)
- № 28 Симферополь — Москва (17:10 из Симферополя)
- № 7 Санкт-Петербург — Севастополь (17:20 из Петербурга)
- № 8 Севастополь — Санкт-Петербург (17:15 из Севастополя)
- № 426 Симферополь — Кисловодск (19:57 из Крыма)
- № 92 Севастополь — Москва (20:55 из Севастополя)
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. В результате обрушились два пролета автомобильной части сооружения, а проходивший рядом поезд загорелся.