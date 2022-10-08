Глава СПЧ назвал Нобелевскую премию мира дискредитированной

Нобелевская премия мира перестала оправдывать свое название и окончательно дискредитировала себя, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

Так он прокомментировал решение Нобелевского комитета присудить премию белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (признан иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод. Нобелевский комитет объяснил свой выбор желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

«Нобелевская премия мира перестала быть, во-первых, сколько-нибудь значимой премией, во-вторых, перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением», — сказал глава СПЧ.

Раньше награду вручали «вполне серьезным людям», в том числе матери Терезе, Международному комитету Красного Креста, Мартину Лютеру Кингу, Вилли Брандту и другим, заявил Фадеев. Он выразил сожаление, что российский «Мемориал» оказался среди этих лиц и организаций и предложил центру отказаться от премии, «чтобы сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти».

Решение комитета о присуждении премии совпало с рассмотрением Тверским районным судом иска Генпрокуратуры к научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал». Иск касался помещения в Каретном ряду площадью 1018 кв. м. Просветительский центр получил его в феврале 2022 года от «Международного Мемориала» в качестве пожертвования. В Генпрокуратуре сочли сделку попыткой скрыть имущество в процессе ликвидации НКО и потребовали признать ее фиктивной. Само помещение Генпрокуратура просила передать государству.

В итоге суд удовлетворил иск, организация лишится своего помещения. Адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы «Международного Мемориала», сообщила РБК, что организация не согласна с решением суда и планирует его обжаловать.