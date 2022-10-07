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Жителя Нидерландов задержали по подозрению в поставках микросхем в Россию

Фото: fiod.nl
Фото: fiod.nl

В Нидерландах задержали 55-летнего мужчину, который в обход санкций мог поставлять в Россию микрочипы, со ссылкой на Службу фискальной разведки и расследований сообщила газета De Telegraaf.

Эти микросхемы могут быть использованы в военных целях, а «российская военная промышленность сейчас испытывает серьезный дефицит этих микросхем», утверждают в ведомстве. По его информации, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемый товар будет использоваться в других местах, кроме его реального назначения — России.

Поставки осуществляли компаниям и структурам в России в нарушение действующих торговых ограничений, поэтому начато расследование, а поставки пресечены, добавили в Службе фискальной разведки и расследований. У подозреваемого арестовали банковские счета, записи и «запас [электронных] товаров».

С конца февраля западные страны неоднократно ужесточали санкции против России. Под ограничительные меры в том числе попали поставки в Россию некоторых видов электроники, в том числе определенных микросхем. Помимо этого, ЕС ограничил поставки в страну кремния — полупроводника, необходимого для производства чипов. Российские власти считают западные санкции незаконными.

В июне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вместе с Министерством торговли США расследует дело об американских чипах, обнаруженных в российской военной технике, которая участвует в военных действиях на Украине. В ведомстве выясняют цепочки поставок.

Теги
Нидерланды прокуратура микрочипы санкции
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