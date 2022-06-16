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Военная операция на Украине ,  
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WP узнал, что ФБР расследует дело о чипах США в военной технике России

Власти США начали расследовать цепочку поставок чипов американского производства в Россию. Исследователи нашли их в российской военной технике, которая участвует в военных действиях на Украине
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Агенты ФБР вместе с Министерством торговли США начали расследовать дело об американских чипах в российской военной технике, которая участвует в военных действиях на Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с вопросом.

Сотрудники ведомств приходят в офисы технологических компаний, чтобы узнать о том, как западные чипы и другие компоненты оказались в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных кораблях.

Юрист одной из таких американских компаний рассказал изданию, что следователи изучают множество различных микросхем и электронных компонентов. По его словам, у них есть список компаний, куда входят и посредники, которые могли передавать продукцию через цепочку поставок.

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Фото:Kevin Lamarque / Reuters

В апреле группа исследователей из Королевского института объединенных вооружений (RUSI) нашла в российской технике на Украине компьютерные микросхемы 12 американских компаний. По идентификационным номерам WP установил, что в список вошли Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi, а также компоненты от шести производителей микросхем в Европе, Японии и Тайване.

Издание спросило о поставках электроники в Россию несколько американских компаний. Представитель производителя процессоров Intel Уильям Мосс заявил, что более десяти лет компания продавала продукцию в Россию через дистрибьюторов, которые отвечают за соблюдение правил экспортного контроля США.

Компания — поставщик полупроводников Onsemi указала на то, что прекратила производство одного из чипов, который обнаружили в российском оборудовании, еще в 2008 году. Так же как и производитель микросхем Texas Instruments, компания подчеркнула, что не продает какие-либо продукты в Россию или Белоруссию. Разработчик более десятка компонентов для российской военной техники Analog Devices не ответил на вопросы WP.

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Один из авторов доклада Ник Рейнольдс сказал, что западные чипы были установлены в радиопомеховом оборудовании «Борисоглебск-2», которое произвели в 2015 году или позже. Исследователи группы нашли внутри российской управляемой ракеты 9М949 американский волоконно-оптический гироскоп.

При этом опрошенные изданием инженеры-электрики выяснили, что элементы были разработаны для общего пользования, а не для военного. Большинство из них относятся к производству 2000–2010 годов.

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Кроме того, в мае группа исследователей вооружения конфликтов (Conflict Armament Research) после визита на Украину обнаружила в радиостанциях, бортовых системах и остатках крылатых ракет Х-59 «Овод» электронные компоненты от 86 компаний из США и Европы. При этом многие детали были изготовлены после 2014 года, в том числе в 2019–2020 годах.

Один из следователей группы Дэмиен Сплитерс рассказал, что группа нашла внутри двух российских радиостанций в Луганской области Украины микросхемы с выцарапанными маркировками. Один комплект деталей производства 2013–2018 годов нашла в ракете, которая упала в центральной части Украины 24 февраля. Еще один набор чипов производства 2017–2020 годов группа нашла в ракете после удара по Николаеву 29 марта.

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С 2014 года, после присоединения Крыма к России, США начали контролировать продажу высокотехнологичных элементов в Россию для использования в военных целях. Власти требовали от экспортеров получения государственной лицензии. При этом ограничений для поставок электроники для общего пользования не было.

После начала военных действий на Украине в феврале США запретили продавать любые чипы российским военным и ввели ограничения по экспорту другим покупателям из России.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
оружие военная техника США Россия чипы микросхемы ФБР

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