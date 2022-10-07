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В Новой Каховке сообщили о более 10 взрывах и работе ПВО

В администрации Новой Каховки сообщили о более 10 взрывах в небе и работе ПВО

Новая Каховка в Херсонской области вновь оказалась под обстрелом — прозвучало более 10 взрывов, работает система противовоздушной обороны, сообщили в военно-гражданской администрации города.

ВГА также опубликовало сообщение телеграм-канала «Херсонский городовой» об ударе по газопроводу в регионе.

Городские власти регулярно сообщают о взрывах и работе ПВО. С начала октября сообщения о взрывах над Новой Каховкой публикуются каждый день. Из-за этого администрация не раз объявляла воздушную тревогу. ВГА Херсонской области на фоне участившихся обстрелов решила объявить в местных школах и колледжах двухнедельные каникулы, с 6 по 21 октября. 

В конце сентября сообщалось о повреждении магистрального газопровода высокого давления в районе поселка городского типа Брылевка Херсонской области, который находится менее чем в 50 км от Новой Каховки. В результате инцидента город на некоторое время оставался без газоснабжения.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. Вместе с ней российскими регионами стали Запорожская область (союзным силам подконтрольна ее часть), Луганская и Донецкая народные республики.

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Теги
Новая Каховка Херсонская область военно-гражданские администрации
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