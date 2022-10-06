В Новой Каховке сообщили о десяти взрывах и сработавшей системе ПВО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В небе над Новой Каховкой Херсонской области прозвучали десять взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщила в телеграм-канале администрация города.

«16:00. В Новой Каховке работает ПВО: десять воздушных взрывов», — сказано в сообщении.

Новая Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона. Город стоит на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. По состоянию на 2020 год в нем проживали около 45,8 тыс. человек.

Городские власти регулярно сообщают о взрывах и работе ПВО. Взрывы звучали над Новой Каховкой каждый день начиная с 1 октября. Из-за этого горадминистрация не раз объявляла воздушную тревогу.

Администрация области на фоне участившихся обстрелов решила объявить в местных школах и коллежах двухнедельные каникулы, с 6 по 21 октября.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября. Вместе с ней российскими регионами стали Запорожская область (союзным силам подконтрольна ее часть), Луганская и Донецкая народные республики.