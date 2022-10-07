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Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС

Космический корабль с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

Корабль Dragon Endurance, стартовавший вечером 5 октября с россиянкой Анной Кикиной в составе экипажа, пристыковался к Междунароной космической станции в 00:01 мск, сообщает NASA.

«После стыковки Dragon к модулю Harmony экипаж на борту Dragon Endurance и космической станции начнет проводить стандартные проверки на герметичность и повышение давления между космическими аппаратами в рамках подготовки к открытию люка, запланированного на 18:42 (01:42 8 октября мск)», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля присоединится к 68-й экспедиции в составе астронавтов NASA Боба Хайнса, Кьелла Линдгрена, Фрэнка Рубио и Джессики Уоткинс, Саманты Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА) и космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Таким образом, до отлета предыдущей экспедиции численность экипажа на МКС увеличится до 11 человек.

Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, стороны достигли соответствующей договоренности в июле. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями.

Соглашение предполагает по три полета космонавтов на американских кораблях и астронавтов — на российских. Это позволит в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA, которые могли бы обслуживать сегменты России или США.

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