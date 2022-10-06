Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Siemens

Инвестиционная группа «Инсайт» выкупила лизинговую компанию «Сименс финанс» у немецкого концерна Siemens, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие изменения внесли в реестр 6 октября, сейчас инвестиционной группе принадлежат 100% компании.

Группа «Инсайт» в ответ на запрос Frank RG подтвердила сделку, но отказалась называть ее сумму. Представитель Siemens, в свою очередь, уточнил аналитическому агентству, что права на российский бизнес перешли к «Инсайту» 29 сентября.

Источник Frank Media, знакомый с ходом переговоров о покупке лизинговой компании, говорил, что она может стоить «несколько десятков» млрд руб. Ранее, в конце сентября, компания «Инсайт» разместила пятилетние облигации на общую сумму в 53 млрд руб., пишет портал.

Инвестиционная группа «Инсайт» предоставляет финансовые услуги, вкладывает средства в уставные капиталы, занимается налоговым консультированием и венчурными инвестициями. Ее генеральный директор Авет Миракян ранее руководил инвестиционным холдингом SFI, который контролирует сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. По информации «РБК — Компании», сейчас Миракяну принадлежат 80% «Инсайта».

Ранее Миракян говорил Frank Media, что инвестгруппа хочет создать лизинговый холдинг за счет скупки лизинговых компаний у иностранных предприятий, решивших уйти с российского рынка. Для этого она будет выпускать облигации для квалифицированных инвесторов, уточнял он.