Полина Юмашева купила сеть клиник «Чайка» у Александра Винокурова
Полина Юмашева приобрела у предпринимателя Александра Винокурова около 86% акций московской сети клиник «Чайка».
Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка была заключена 8 сентября. На изменения обратил внимания «Интерфакс». Винокуров подтвердил агентству сделку с Юмашевой, добавив, что остается в должности гендиректора сети клиник.
РБК обратился за комментарием к Полине Юмашевой.
Еще 9,6% и 3,9% акций принадлежит бывшим коллегам Винокурова по банку «КИТ Финанс» Максиму Цыганову и Сергею Тихонову, а 0,05% — Вячеславу Ключникову.
ООО «Группа Чайка» принадлежит семь медицинских центров в Москве. Первая клиника открылась в «Москва-Сити» в 2013 году. Выручка группы за 2021 год, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 155 млн руб.
Бывший владелец сети Александр Винокуров — бизнесмен, инвестор телеканала «Дождь» и издания Slon.ru. В апреле 2022 года он купил у Юмашевой ООО «Креатив медиа» (управляет изданиями The Village, Wonderzine, Spletnik.ru).
Полина Юмашева — частный инвестор, бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски, дочь руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева.