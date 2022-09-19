Блинкен призвал Алиева соблюдать перемирие с Арменией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня на границе с Арменией, сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен приветствовал прекращение военных действий между Арменией и Азербайджаном. Он призвал президента Алиева придерживаться режима прекращения огня, отвести вооруженные силы и работать над решением всех неразрешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров», — говорится в сообщении.

Ранее Блинкен уже заявлял, что Соединенные Штаты настаивают на немедленном прекращении боевых действий и мирном разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

18 сентября министр обороны Армении Сурен Папикян, в свою очередь, встретился с прибывшей в Армению с официальным визитом делегацией во главе со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Он поблагодарил Пелоси «за быстрое реагирование на ситуацию, визит в Армению и озвучивание соответствующих оценок масштабной военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября». В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции в Ереване с главой национального собрания Армении Аленом Симоняном Пелоси осудила «незаконные и смертоносные атаки Азербайджана» на приграничную территорию Армении. Она возложила вину за возобновившиеся бои на Баку. Спикер также пообещала Армении поддержку в глобальной борьбе между демократией и автократией.

14 сентября Армения и Азербайджан достигли соглашения о прекращении огня после очередного обострения обстановки на границе, за которое стороны возложили вину друг на друга.