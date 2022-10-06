Власти Киевской области объяснили взрывы в регионе учениями саперов

Власти Киева: взрывы в регионе — это учения саперов

В Вышгородском районе Киевской области, где были слышны звуки взрывов, проходят учения для саперов, сообщается в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

«Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий-отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что в Киеве слышали сильный взрыв, воздушная тревога объявлена не была.

В прошлый раз украинские власти сообщали об ударах по Киевской области в конце июля. 28 июля в Вышгородском району в результате ракетного удара был обстрелян «объект инфраструктуры», сообщил глава администрации региона Алексей Кулеба. «Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется», — уточнял он.