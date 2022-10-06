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На въезде в Грозный установили 15-метровые песочные часы

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В городе Грозном в честь 204-летней годовщины со дня его образования открыли памятник в виде песочных часов, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

15-метровый памятник установили на въезде в Грозный со стороны города Аргуна.

По словам Кадырова, инсталляция демонстрирует, как «возрождался Грозный». В верхней части сооружения изображен разрушенный город, а в нижней — отстроенный.

«Песок символизирует течение времени и путь региона из темного прошлого к благополучному настоящему», — написал глава Чечни.

5 октября Грозный празднует День города. В этот день также отмечается День молодежи Чечни и День учителя. Кроме того, 5 октября — день рождения Кадырова.

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