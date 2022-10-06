Премьер ДНР допустил превращение республики в регион-донор

ДНР в будущем может стать самообеспеченным регионом и помогать другим субъектам федерации, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правительства республики Виталий Хоценко.

«Выйдем на самоокупаемость рано или поздно, накачаем мышцы и сами будем всем оказывать содействие… И сегодня происходят боевые действия. Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность — и дальше Донбасс и наша республика, я вас уверяю, сама начнет помогать всем регионам и бюджету РФ», — сказал он. Однако, по словам Хоценко, о сроках превращения ДНР в регион-донор говорить «пока рано».

Он указал, что в республике создают условия «для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых», но многое зависит от завершения спецоперации.

Сейчас российские регионы помогают в восстановлении Донбасса. Субъекты взяли шефство над районами и городами республики: например, Москва — над Донецком; Санкт-Петербург — над Мариуполем; Кузбасс — над Горловкой; Курская область — над Первомайским районом и т. д. Средства на проводимые работы берут из региональных бюджетов, благотворительных фондов, помогают в этом предприятия и местные жители. Власти некоторых субъектов также рассчитывают на помощь федерального центра.