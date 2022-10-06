SpaceX вывела на орбиту новую группу из 52 интернет-спутников Starlink

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, сообщается в «Твиттере» компании.

«Развертывание 52 спутников Starlink подтверждено — завершение второго запуска SpaceX приблизительно за семь часов», — говорится в сообщении.

Запуск произвели с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Ранее 5 октября другая ракета Falcon 9 направилась к МКС с площадки Космического центра им. Кеннеди во Флориде. На борту корабля находится российская космонавтка Анна Кикина. Вместе с ней в состав экипажа вошли два американских астронавта Джош Кассада и Николь Манн, а также японец Коичи Ваката. Стыковка корабля с МКС произойдет спустя 29 часов полета, около 23:57 (мск) 6 октября. Экипаж корабля пробудет на орбите полгода.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которого является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. В сентябре глава SpaceX Илон Маск рассказал, что сеть стала активна по всей планете, кроме Антарктиды.

Пользоваться интернетом Starlink можно в части США, Австралии, Бразилии, Канаде, европейских странах. Во многих государствах Южной Америки, Африки и Азии сервис может начать работу уже в 2023-м. Всего на околоземной орбите находятся более трех тыс. спутников Starlink.