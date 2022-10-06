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В «Роскосмосе» назвали срок возможной встречи Борисова с главой NASA

«Роскосмос»: Борисов и руководитель NASA Нельсон могут встретиться до конца года

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и его коллега из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон «теоретически» могут встретиться до конца года, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, встреча Нельсона и Борисова «прорабатывается».

«Желание встречи есть и с одной, и с другой стороны», — отметил Крикалев (цитата по ТАСС). Он добавил, что она может пройти в любом месте, но рациональнее будет выбор «нейтральной территории», и наиболее удобный вариант будут искать специалисты обеих структур.

Крикалев также рассказал, что между Борисовым и Нельсоном состоялся телефонный разговор, но время его проведения и подробности сожержания представитель «Роскосмоса» не уточнил.

Несмотря на политические разногласия Москвы и Вашингтона, стороны продолжают сотрудничать в космической сфере. 5 октября в рамках программы перекрестных полетов NASA и «Роскосмоса» начался полет  корабля Crew Dragon. В состав его экипажа на МКС отправилась российская космонавтка Анна Кикина.

Как ранее анонсировал «Роскосмос», Россия планирует уйти с МКС после 2024 года. В NASA указывали, что не получали таких уведомлений от российской стороны.

Крикалев на пресс-конференции после запуска Crew Dragon заявил, что Россия и США будут сотрудничать в космосе «так долго, как можно представить». Также присутствовавший там руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в свою очередь сказал, что NASA хотело бы продлить программу перекрестных полетов с Россией.

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