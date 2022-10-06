ЛДПР подготовила поправки в закон о мобилизации с критериями отсрочек

Фракция ЛДПР 6 октября внесет в Государственную Думу проект поправок в закон о мобилизации, чтобы отразить в нем понятие «частичная мобилизация» и категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, сообщил в телеграм-канале замглавы фракции Ярослав Нилов.

«Постарались внести в устаревший документ новые понятия о частичной мобилизации и отсрочке от призыва на военную службу в ее рамках. Предложили также объемный перечень категорий граждан, которые, на наш взгляд, нуждаются в отсрочке», — рассказал депутат.

Согласно предложенным формулировкам, призыву в рамках частичной мобилизации «подлежат граждане, уволенные с зачислением в запас» Вооруженных сил. Отсрочку предлагается давать гражданам, служащим по призыву; рядовым старше 35 лет; младшим офицерам — старше 50 лет; старшим — старше 55 лет; имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет, или ребенка-инвалида, а также еще нескольким категориям.

Предлагается также установить, что в случае принятия поправок они будут распространяться на «правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», то есть со дня объявления частичной мобилизации.

За период, пока в стране идет мобилизация, депутаты выступили с несколькими законодательными инициативами, которые бы усовершенствовали законодательство в этой сфере. Например, КПРФ предложила уголовно наказывать должностных лиц за отправку на спецоперацию на Украину мобилизованных без необходимой подготовки и снаряжения. Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект об отсрочке для родителей или опекунов, воспитывающих детей-инвалидов.