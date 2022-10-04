В Думе предложили отсрочку от мобилизации для родителей детей-инвалидов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа депутатов Государственной думы от «Справедливой России» внесла законопроект, согласно которому отсрочку при мобилизации смогут получить родители и опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

Авторы предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», где перечислены группы граждан, имеющих отсрочку. В частности, ее могут получить лица, ухаживающие за инвалидами, но если это родители, супруги, родные братья, сестры, дедушки или бабушки либо усыновители.

«В связи с осуществлением мобилизационных мероприятий в отношении одного из родителей, лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вынуждено будет осуществлять трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы», — говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что в таком случае родитель также потеряет право на ежемесячные денежные выплаты по уходу за ребенком.

После объявления в России 21 сентября частичной мобилизации депутаты не в первый раз выступают с инициативой о расширении прав граждан на отсрочку. В частности, в Думу внесли уже два законопроекта об отсрочке для многодетных отцов.

Сейчас на нее имеют право лица, у которых на иждивении есть четверо и более детей до 16 лет. КПРФ предложила предоставлять отсрочку многодетным отцам с тремя и более детьми до 18 лет и до 23 лет, когда ребенок учится на дневном отделении вуза; «Новые люди» — с двумя и более детьми до 18 лет на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель.