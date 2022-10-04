В Думе предложили отсрочку от мобилизации для родителей детей-инвалидов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 16:13
Федерация выпустила новый кодекс этики российских фигуристов Спорт, 21:14
В МИДе заявили о приближении к «опасной черте» конфликта России и НАТО Политика, 21:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:04
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:58
Британия продлит развертывание своих средств ПВО в Польше Политика, 20:51
Краснов заявил, что Запад и не пытался скрыть подрыв «Северных потоков» Политика, 20:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Нобелевку по физике дали за доказательство, что «Бог не играет в кости» Общество, 20:41
Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и подшивку газеты «Жизнь» Спорт, 20:40
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 20:38
Матч Лиги чемпионов начался на 15 минут позже из-за опоздания «Спортинга» Спорт, 20:25
Акции Twitter выросли на 17% на новости о планах Маска вернуться к сделке Инвестиции, 20:17
В Думе предложили отсрочку от мобилизации для родителей детей-инвалидов Политика, 20:16
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:15
Военная операция на Украине ,  
0 

В Думе предложили отсрочку от мобилизации для родителей детей-инвалидов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа депутатов Государственной думы от «Справедливой России» внесла законопроект, согласно которому отсрочку при мобилизации смогут получить родители и опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

Авторы предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», где перечислены группы граждан, имеющих отсрочку. В частности, ее могут получить лица, ухаживающие за инвалидами, но если это родители, супруги, родные братья, сестры, дедушки или бабушки либо усыновители.

«В связи с осуществлением мобилизационных мероприятий в отношении одного из родителей, лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вынуждено будет осуществлять трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы», — говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что в таком случае родитель также потеряет право на ежемесячные денежные выплаты по уходу за ребенком.

Шойгу поручил Генштабу дать «исчерпывающие» объяснения по отсрочкам
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После объявления в России 21 сентября частичной мобилизации депутаты не в первый раз выступают с инициативой о расширении прав граждан на отсрочку. В частности, в Думу внесли уже два законопроекта об отсрочке для многодетных отцов.

Сейчас на нее имеют право лица, у которых на иждивении есть четверо и более детей до 16 лет. КПРФ предложила предоставлять отсрочку многодетным отцам с тремя и более детьми до 18 лет и до 23 лет, когда ребенок учится на дневном отделении вуза; «Новые люди» — с двумя и более детьми до 18 лет на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель.

Теги
Госдума отсрочка частичная мобилизация дети-инвалиды
Материалы по теме
Власти введут отсрочку по налогам для мобилизованных бизнесменов
Политика
Власти определили категории сотрудников ОПК с отсрочкой от мобилизации
Политика
Фармпроизводители попросили дать сотрудникам отсрочку от мобилизации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter