Мэр Донецка сообщил о гибели двух людей из-за обстрелов

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Два человека погибли в результате обстрела Кировского района Донецка, под обстрел попала больница № 25. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

«Город снова под обстрелом. За последние два дня 64 обстрела зафиксировано. Буквально за несколько минут до эфира поступила информация по Кировскому району. Обстрел продолжается. Всего четыре района сейчас под обстрелом. В Кировском погиб мальчишка 17 лет, и женщина погибла», — сказал Кулемзин в эфире телеканала «Россия-24» (цитатат по «РИА Новости»).

Кроме того, он рассказал об обстреле больницы № 25. Подробности обстрела больницы он не сообщил.

22 сентября в результате обстрела крытого рынка в Донецке погибли шесть человек. Снаряды попали в цветочные павильоны и маршрутку. Как заявили в Совместном центре контроля и координации Донецка (СЦКК ДНР), город обстреливали из Орловки снарядами 155-мм калибра.