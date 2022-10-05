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Безымянный сквер у Пушкинского музея назвали в память Ирины Антоновой

Кабинет Ирины Антоновой в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина
Кабинет Ирины Антоновой в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Безымянный сквер у Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина назовут в честь бывшего руководителя музея Ирины Антоновой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

«В память о многолетнем директоре и президенте Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Александровне Антоновой (1922–2020) безымянному скверу, расположенному перед главным входом в музей со стороны ул. Волхонка, присвоено наименование — сквер Антоновой. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 года. Она умерла 1 декабря 2020 года на 99-м году жизни от коронавируса. Она была лауреатом двух государственных премий (за 1995 и 2017 годы) и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В марте прошлого года на фасаде музея в память об Антоновой открыли мемориальную доску. Пушкинский музей также планирует создать Международный центр передовых гуманитарных исследований имени И.А. Антоновой.

Теги
Ирина Антонова Сергей Собянин Москва Пушкинский музей
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