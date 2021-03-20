На фасаде Пушкинского музея открыли мемориальную доску Ирине Антоновой
В Пушкинском музее состоялась церемония открытия мемориальной доски президенту музея Ирине Антоновой, которая умерла 1 декабря 2020 года, передает корреспондент РБК.
Мемориальную доску установили в пространстве внешней колоннады главного здания. Автором доски с бронзовым рельефом стал народный художник России, скульптор Георгий Франгулян.
Рядом с ней располагаются памятные доски основателя музея Ивана Цветаева, архитектора здания Романа Клейна и главного мецената Юрия Нечаева-Мальцова.
В Пушкинском музее сообщили, что помимо этого 20 марта был открыт новый экспозиционный зал «Кабинет директора», который с 1946 года был рабочим местом Антоновой.