На фасаде Пушкинского музея открыли мемориальную доску Ирине Антоновой

Кабинет примыкает к Итальянскому дворику. Его обстановку сохранили такой, какой она была при Антоновой. Также посетители экспозиции смогут узнать о выдающихся людях, которые в разные годы возглавляли музей и внесли вклад в его развитие.

Пушкинский музей также планирует создать Международный центр передовых гуманитарных исследований имени И.А. Антоновой.

Ирина Антонова умерла 1 декабря 2020 года на 99-м году жизни. В Пушкинском музее она работала с 1945 года, а с 1961 года стала им руководить. Она была лауреатом двух государственных премий (за 1995 и 2017 годы) и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».