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На фасаде Пушкинского музея открыли мемориальную доску Ирине Антоновой

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Пушкинском музее состоялась церемония открытия мемориальной доски президенту музея Ирине Антоновой, которая умерла 1 декабря 2020 года, передает корреспондент РБК.

Мемориальную доску установили в пространстве внешней колоннады главного здания. Автором доски с бронзовым рельефом стал народный художник России, скульптор Георгий Франгулян.

Рядом с ней располагаются памятные доски основателя музея Ивана Цветаева, архитектора здания Романа Клейна и главного мецената Юрия Нечаева-Мальцова.

В Пушкинском музее сообщили, что помимо этого 20 марта был открыт новый экспозиционный зал «Кабинет директора», который с 1946 года был рабочим местом Антоновой.

Кабинет примыкает к Итальянскому дворику. Его обстановку сохранили такой, какой она была при Антоновой. Также посетители экспозиции смогут узнать о выдающихся людях, которые в разные годы возглавляли музей и внесли вклад в его развитие.

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Пушкинский музей также планирует создать Международный центр передовых гуманитарных исследований имени И.А. Антоновой.

Ирина Антонова умерла 1 декабря 2020 года на 99-м году жизни. В Пушкинском музее она работала с 1945 года, а с 1961 года стала им руководить. Она была лауреатом двух государственных премий (за 1995 и 2017 годы) и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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