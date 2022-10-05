Власти заявили, что военкоматы не имеют права опечатывать квартиры

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Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. Об этом говорится на правительственном портале «Объясняем.РФ».

«Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию», — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале Baza появились фотографии дверей московских квартир, опечатанных «предположительно» сотрудниками военкомата. «Военный комиссариат (объединенного Перовского района Москвы) просит вас обратиться по адресу», — говорится в тексте, который наклеивают на двери. Далее следуют адрес и номера телефонов, по которым призывают обратиться.

Как пишет издание, таким образом военкоматы опечатывают квартиры, в которые они не смогли попасть.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации в связи со специальной военной операцией на Украине. Как заявили в Минобороны, власти намерены призвать 300 тыс. человек. В некоторых регионах мобилизационные мероприятия уже завершились. В частности, накануне об этом объявили власти Республики Карелии.