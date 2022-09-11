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В Саратове эвакуировали персонал и пациентов больницы из-за пожара

В Саратове эвакуировали персонал и пациентов больницы из-за пожара в подвале

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В подвальном помещении хирургического корпуса клинической больницы имени С.Р. Миротворцева при Саратовском медицинском университете произошел пожар, на месте работают спасатели, персонал, пациентов эвакуируют, пострадавших нет, сообщил в Telegram глава минздрава региона Олег Костин.

Он уточнил, что инцидент произошел по адресу: улица Большая Садовая, дом 137.

«Выехала врачебная бригада ГУЗ СОССМП. В настоящее время задымление ликвидируется, никто не пострадал», — добавил он.

В пресс-службе управления МЧС по Саратовской области РБК сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 10:09, а в 10:33 пожар был локализован и ликвидирован на площади 5 кв. м. «Загорание произошло в подвале трехэтажного корпуса, это хирургическое отделение, создалось задымление. Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному второму номеру вызова», — рассказала начальник пресс-службы Наталия Куличенкова, добавив, что причины пожара устанавливаются в ходе проверки.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Саратовской области.

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В конце августа пожар площадью 60 кв. м произошел в научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве. Тогда эвакуировали десять человек и спасли 30. Информации о пострадавших не поступало, говорили в МЧС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Саратовской области

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