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Бизнес ,  
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«Молдовагаз» пообещал обсудить погашение «исторического» долга «Газпрому»

«Газпром» GAZP ₽211,9 -1,82% Купить
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Компания «Молдовагаз» сделает все, чтобы выполнить свои контрактные обязательства перед «Газпромом» в октябре, и обсудит, как погасить «историческую задолженность», заявил в телеграм-канале глава компании Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов», — написал он.

По его словам, решение вопроса с историческим долгом «выходит за рамки компетенции руководства компании». Потребителей Чебан заверил в готовности предприятий «Молдовагаза» работать в режиме ЧС в соответствии с законами страны и решениями властей.

Как указывали в «Газпроме», историческая задолженность включает средства за поставки, неоплаченные «в предыдущие годы». Год назад компания сообщала, что долг Молдавии составляет более $700 млн.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Прошлой осенью Молдавия заключила с Россией пятилетний контракт на поставку газа, в котором формула расчета основана на биржевых ценах. Поэтому цена на газ для Кишинева постоянно менялась. Страна не раз задерживала оплату за топливо.

В начале октября ситуация повторилась. В связи с этим «Газпром» сообщил о сокращении объема поставок (Кишинев указывал, что на 30%) и заявил о своем праве прекратить поставки Молдавии, если она не оплатит газ до 20 октября.

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Кроме того, «Газпром» отметил, что имеет «право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз».

4 октября, указал Чебан, компания перевела «Газпрому» более $5 млн, но в счет какого долга, он не уточнил.

Теги
«Молдовагаз» Газпром Долг Молдова
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