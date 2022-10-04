«Молдовагаз» пообещал обсудить погашение «исторического» долга «Газпрому»
Компания «Молдовагаз» сделает все, чтобы выполнить свои контрактные обязательства перед «Газпромом» в октябре, и обсудит, как погасить «историческую задолженность», заявил в телеграм-канале глава компании Вадим Чебан.
«АО «Молдовагаз» готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов», — написал он.
По его словам, решение вопроса с историческим долгом «выходит за рамки компетенции руководства компании». Потребителей Чебан заверил в готовности предприятий «Молдовагаза» работать в режиме ЧС в соответствии с законами страны и решениями властей.
Как указывали в «Газпроме», историческая задолженность включает средства за поставки, неоплаченные «в предыдущие годы». Год назад компания сообщала, что долг Молдавии составляет более $700 млн.
Прошлой осенью Молдавия заключила с Россией пятилетний контракт на поставку газа, в котором формула расчета основана на биржевых ценах. Поэтому цена на газ для Кишинева постоянно менялась. Страна не раз задерживала оплату за топливо.
В начале октября ситуация повторилась. В связи с этим «Газпром» сообщил о сокращении объема поставок (Кишинев указывал, что на 30%) и заявил о своем праве прекратить поставки Молдавии, если она не оплатит газ до 20 октября.
Кроме того, «Газпром» отметил, что имеет «право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз».
4 октября, указал Чебан, компания перевела «Газпрому» более $5 млн, но в счет какого долга, он не уточнил.