Владимирский губернатор пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке

Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Все ошибочно призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители Владимирской области вернутся домой, работа по этой ситуации уже началась, заявил глава региона Александр Авдеев.

«Никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки. Поэтому у нас есть время и возможность объективно разобраться с каждым случаем, установить правду», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что все сообщения о таких случаях находятся на его контроле.

Ранее военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила, что во Владимире на службу призвали врача-кардиолога Олесю, у которой двое несовершеннолетних детей. Со слов журналистки, женщина выходила на связь в последний раз накануне и рассказала, что ее месяц продержат «в учебке в Коврове», а затем отправят на фронт, отметив, что всего военкомат забрал четырех женщин.

Позднее журналистка сообщила, что во владимирском военкомате ей сказали, что «невозможно, чтобы женщину призвали», а в Москве уточнили, что женщины с детьми до 16 лет освобождаются от призыва даже в военное время. Спустя два часа Куксенкова рассказала, что призыв женщины отменили, за ней уже едет муж. «Я искренне уверена, что армия — это самый жизнеспособный организм в нашем госмуравейнике. В нашей стране вообще. Сейчас очень большая нагрузка на всех и неточности оперативно исправляют», — написала она в телеграм-канале.

Случаи мобилизации граждан по ошибке признали и власти некоторых других регионов. Губернаторы регионов обещают оперативно решать эти проблемы и призывают сообщать о них по горячей линии.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, в ее рамках призовут на службу 300 тыс. резервистов с боевым опытом. Перед отправкой в зону военных действий они пройдут дополнительную боевую подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что решение о мобилизации было принято с целью укрепления позиций на занятых в ходе военной операции на Украине территориях.

Согласно разъяснению Минобороны, частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Одним из основных факторов для призыва ведомство называет наличие боевого опыта у призываемых из запаса.