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В мэрии подвели промежуточные итоги строительства социальных объектов

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью, превышающей 480 тыс. кв. м. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В числе прочего возведено 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий», — уточнил заммэра. Кроме того, в городе появилось десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, большая часть инфраструктуры (почти 60%) построена за счет внебюджетных средств. «Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники, — подчеркнул Бочкарев. — Это положительно влияет на качество жизни москвичей, что напрямую отвечает задачам, поставленным градостроителям мэром Москвы Сергеем Собяниным».

Говоря об объектах, введенных в эксплуатацию за последний месяц, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин выделил детский сад на 350 мест в районе Люблино. «Здесь оборудованы группы для детей всех возрастов, помимо этого, предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, помещения для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога», — уточнил Левкин.

За год в Москве выдали почти 600 разрешений на возведение школ и детсадов
Общество
Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Глава департамента выделил также детский сад на улице Логинова с большим озелененным двором. Дошкольное учреждение площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 200 воспитанников. Для прогулок проложены пешеходные дорожки, которые связывают между собой спортивные и прогулочные площадки.

«Также в Хорошево-Мневниках, на улице Народного Ополчения, 3, к. 2 построена школа начального общего образования на 400 мест, — добавил Левкин. — Для обучающихся оборудован кабинет робототехники, а для занятий по художественной керамике предусмотрена гончарная мастерская. Физкультурное ядро школы представлено залами единоборств, 3D-физкультуры и танцевальных занятий».

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По информации столичного департамента строительства, с 2011 года в Москве возвели свыше 500 объектов образования — школ и детских садов. В 2022–2024 годах запланировано строительство еще около 160 новых зданий.

Теги
Москва социальные объекты Строительство Андрей Бочкарев
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