В мэрии подвели промежуточные итоги строительства социальных объектов

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью, превышающей 480 тыс. кв. м. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В числе прочего возведено 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий», — уточнил заммэра. Кроме того, в городе появилось десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, большая часть инфраструктуры (почти 60%) построена за счет внебюджетных средств. «Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники, — подчеркнул Бочкарев. — Это положительно влияет на качество жизни москвичей, что напрямую отвечает задачам, поставленным градостроителям мэром Москвы Сергеем Собяниным».

Говоря об объектах, введенных в эксплуатацию за последний месяц, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин выделил детский сад на 350 мест в районе Люблино. «Здесь оборудованы группы для детей всех возрастов, помимо этого, предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, помещения для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога», — уточнил Левкин.

Глава департамента выделил также детский сад на улице Логинова с большим озелененным двором. Дошкольное учреждение площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 200 воспитанников. Для прогулок проложены пешеходные дорожки, которые связывают между собой спортивные и прогулочные площадки.

«Также в Хорошево-Мневниках, на улице Народного Ополчения, 3, к. 2 построена школа начального общего образования на 400 мест, — добавил Левкин. — Для обучающихся оборудован кабинет робототехники, а для занятий по художественной керамике предусмотрена гончарная мастерская. Физкультурное ядро школы представлено залами единоборств, 3D-физкультуры и танцевальных занятий».

Читайте на РБК Pro Pro Как бухгалтеру выстроить границы на работе, чтобы не донимали коллеги Как бухгалтеру выстроить границы на работе, чтобы не донимали коллеги Инструкции Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Инструкции Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке Статьи

По информации столичного департамента строительства, с 2011 года в Москве возвели свыше 500 объектов образования — школ и детских садов. В 2022–2024 годах запланировано строительство еще около 160 новых зданий.