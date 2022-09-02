За год в Москве выдали почти 600 разрешений на возведение школ и детсадов

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С сентября 2021 года Москомархитектура выдала более 550 пакетов документов для строительства и реконструкции школ и детских садов. В комитете сообщили, что из них 441 документ — это градостроительные планы земельных участков, которые определяют местоположение будущей школы или сада, а также его основные параметры. Кроме того, оформлено 112 свидетельств об архитектурно-градостроительном решении — такой документ определяет внешний вид и окончательные характеристики здания. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, 47 таких документов выдано школам, 55 — детским садам.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что свыше сотни проектов за один год — это очень большой показатель. С одной стороны, строительство образовательных учреждений является неотъемлемой частью комплексной застройки Москвы и необходимо для развития социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах. С другой стороны, необходимо решать сложную задачу по архитектурному облику новой застройки: проекты детских садов и школ, по словам Кузнецова, должны быть индивидуальными, выразительными и качественными.

Главный архитектор столицы рассказал, что специально в помощь проектировщикам разработаны профессиональные рекомендации для повышения уровня исполнения образовательных объектов в мегаполисе. На основе опыта за многие годы и проработки типовых ошибок специалисты Москомархитектуры составили структурные схемы с описанием основных алгоритмов проектирования и перечнем ключевых позиций, необходимых для создания качественного и интересного здания. Рекомендации охватывают не только собственно «креативную составляющую» (архитектурные приемы и дизайнерские решения), но и выбор материалов, цветовой палитры, форматов освещения и другие элементы. Сергей Кузнецов добавил, что следование этим рекомендациям упрощает процесс согласования проекта в Москомархитектуре.

Ранее в Стройкомплексе Москвы сообщили, что с начала 2022 года и до 1 сентября в столице введены в эксплуатацию 33 новых учебных заведения — 13 школ на 7555 учеников и 20 детских садов на 4485 мест. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкрев добавил, что до конца года построят еще 25 таких объектов. Речь идет как о возведении школ и садов с нуля, так и о строительстве новых корпусов с их последующей интеграцией в уже действующие образовательные учреждения. В Москомархитектуре уточнили, что выданная разрешительная документация касается и проектов «с нуля», и реконструкции существующих объектов.