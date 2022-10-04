В NASA заявили, что агентство не сокращало штат сотрудников в России

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) держит в России полный штат своих сотрудников, несмотря на рекомендации Госдепартамента покинуть территорию страны. Об этом заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции.

«Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звездном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами <...>. Мы не разглашаем число сотрудников, но в настоящее время мы полностью укомплектованы», — сказал он.

По словам Монталбано, сотрудничество между двумя странами ведется в штатном режиме.

На прошлой неделе Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам как можно скорее покинуть Россию и воздержаться от полетов в страну. В дипломатическом ведомстве связали решение с объявленной в России частичной мобилизацией.

«Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в предупреждении.