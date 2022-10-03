Дума утвердила координаторов по взаимодействию с новыми регионами

Совет Государственной думы на заседании утвердил депутатов, которые будут координировать работу нижней палаты с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Так, в Луганской народной республике Госдуму представит депутат-единорос от Ростовской области Виктор Водолацкий. В ДНР поедет представитель этой же фракции, депутат от Новомосковского избирательного округа Дмитрий Саблин. Координатором в Запорожской области станет рязанский депутат-одномандатник от «Единой России» Андрей Красов, а в Херсонской — депутат-единорос от Саратовской области Глеб Хор.

«Депутаты будут работать в этих четырех регионах: открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Запорожская и Херсонская области, а также республики Донбасса входят в состав России по итогам референдумов, на которых, по данным властей, присоединение поддержало большинство избирателей, пришедших на участки. 30 сентября соответствующие договоры подписали президент России Владимир Путин, главы ВГА областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, а также главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 2 октября Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции, на следующий день Госдума ратифицировала договоры.

Совет Федерации должен собраться по этому поводу 4 октября.

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Также Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении этих регионов. Палата единогласно их поддержала. После одобрения Советом Федерации и подписания президентом в ст. 65 Конституции внесут поправки и пропишут в ней названия новых регионов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров, т.е. с 30 сентября. Со дня принятия этих территорий и до 1 января 2026 года, согласно законопроектам, будет действовать переходный период.