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В Думе допустили отказ от таможни на границе с Донбассом в ближайшие дни

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Таможенного контроля между Россией и присоединившимися регионами не будет «в самые ближайшие дни», однако границы «в какой-то форме» останутся, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Понятно, что таможни, скорее всего, ее не будет уже в самые ближайшие дни, а границы — это безопасность нашего государства, они в какой-то форме просуществуют», — отметил депутат.

Появились тексты договоров о включении в состав России новых территорий
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Фото:Олег Яковлев / РБК

30 сентября, в день подписания в Кремле договоров о присоединении к России новых территорий, посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что граница между республикой и Россией перестанет существовать, постепенно будет сниматься и пограничный контроль. При этом военный контроль, связанный с вопросами безопасности, будет существовать дольше всего, «потому что огромное количество оружия, огромное количество людей, которые передвигаются с этим оружием», пояснил Мирошник. По его словам, это будет больше похоже на блокпост, чем на госграницу.

Накануне президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября Госдума рассмотрит законопроект о ратификации договоров с этими регионами о вхождении в состав России 3 октября. В случае утверждения Думой договоры должны одобрить в Совете Федерации. Кроме того, обе палаты российского парламента должны утвердить проект конституционного закона о включении новых субъектов в состав России.

Теги
ДНР ЛНР Военная операция на Украине таможня
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