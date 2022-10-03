В Москомархитектуре сообщили о росте активности столичных застройщиков

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Застройщики и девелоперы с начала года обратились в Москомархитектуру почти 40 тыс. раз, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 16%. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, за восемь месяцев 2021 года таких обращений было 32,2 тыс., а за такой же период 2022 года — 38,2 тыс.

Глава Москомархитектуры уточнила, что среди госуслуг наибольшей популярностью у столичных девелоперов пользуются подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков: «За ГПЗУ обращались более 7,5 тыс. раз. Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески — всего чуть более 900 раз».

Юлиана Княжевская также добавила, что в ведомство поступило 17 заявок на согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Москомархитектура оказывает подобную услугу с августа 2022 года, подать заявку можно онлайн на сайте мэра Москвы.

Рассказывая об этом, председатель комитета напомнила, что услуга бесплатная, а сроки ответа — 20 рабочих дней при согласовании проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.