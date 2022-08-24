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В Москомархитектуре оценили темпы цифровизации документооборота

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Перевод в онлайн-режим услуг в сфере строительства позволил значительно упростить и ускорить процесс оформления необходимой документации, рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«К настоящему времени мы полностью перевели все свои государственные услуги в электронный вид, параллельно оптимизируя пакеты документов для их предоставления. В результате мы видим рост числа заявок — с начала 2022 года было принято более 32 тыс. заявлений», — уточнила Княжевская.

Председатель комитета также добавила, что с начала года в Москомархитектуре подготовили 1050 проектов различных документов. Специалисты комитета утвердили 48 проектов планировок территорий, 27 проектов межевания территорий, а также внесли более 800 изменений в правила землепользования и застройки города.

«Все это, безусловно, очень удобно для представителей бизнеса, которому важна скорость и качество предоставления услуг», — добавила Юлиана Княжевская.

В начале августа комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу: обратиться за согласованием проекта по изменению фасадов нежилых зданий, строений и сооружений теперь можно онлайн на сайте мэра Москвы. Говоря об этом, Княжевская уточнила, что услуга бесплатная, а сроки ответа составляют 20 рабочих дней при согласовании проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.

Подробнее о введении цифровых технологий в строительстве Москвы вы можете узнать из выпуска программы «Город» на телеканале РБК.

Теги
Москомархитектура онлайн-сервисы Строительство Москва
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