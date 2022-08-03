В Москомархитектуре рассказали о новом способе согласования архпроектов
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу: обратиться за согласованием проекта по изменению фасадов нежилых зданий, строений и сооружений теперь можно онлайн на сайте мэра Москвы. Рассказывая об этом, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что услуга бесплатная, а сроки ответа — 20 рабочих дней при согласовании проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.
Княжевская пояснила, что согласования необходимы для законного изменения внешнего облика нежилых зданий и их частей и касаются объектов в пределах внешних границ Садового кольца. Кроме того, согласование необходимо для построек у ключевых магистралей города:
- улица Николоямская;
- улица Сергия Радонежского;
- шоссе Энтузиастов;
- улица Таганская;
- улица Нижегородская;
- Рязанский проспект;
- улица Марксистская;
- Волгоградский проспект;
- Каширское шоссе;
- улица Люсиновская;
- Варшавское шоссе;
- улица Профсоюзная;
- Ленинский проспект;
- проспект 60-летия Октября;
- Комсомольский проспект;
- проспект Вернадского;
- Большая Пироговская улица;
- Мичуринский проспект;
- улица Новый Арбат;
- Кутузовский проспект;
- Можайское шоссе;
- улица Баррикадная;
- улица Красная Пресня;
- Звенигородское шоссе;
- улица Мнёвники;
- проспект Маршала Жукова;
- 1-я Тверская-Ямская улица;
- Ленинградский проспект;
- Ленинградское шоссе;
- Волоколамское шоссе;
- улица Долгоруковская;
- улица Новослободская;
- улица Бутырская;
- Дмитровское шоссе;
- проспект Мира;
- Ярославское шоссе;
- улица Каланчевская;
- улица Краснопрудная;
- улица Русаковская;
- улица Стромынка;
- Большая Черкизовская улица;
- Щелковское шоссе.
Председатель Москомархитектуры уточнила, что проекты уже сделанных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах. Для зданий внутри Садового кольца заключение необходимо предоставить до 1 октября 2023 года. Зданиям, расположенным вдоль указанных магистралей, такую процедуру необходимо пройти до 1 января 2026 года.