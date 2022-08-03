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В Москомархитектуре рассказали о новом способе согласования архпроектов

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу: обратиться за согласованием проекта по изменению фасадов нежилых зданий, строений и сооружений теперь можно онлайн на сайте мэра Москвы. Рассказывая об этом, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что услуга бесплатная, а сроки ответа — 20 рабочих дней при согласовании проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.

Княжевская пояснила, что согласования необходимы для законного изменения внешнего облика нежилых зданий и их частей и касаются объектов в пределах внешних границ Садового кольца. Кроме того, согласование необходимо для построек у ключевых магистралей города:

  • улица Николоямская;
  • улица Сергия Радонежского;
  • шоссе Энтузиастов;
  • улица Таганская;
  • улица Нижегородская;
  • Рязанский проспект;
  • улица Марксистская;
  • Волгоградский проспект;
  • Каширское шоссе;
  • улица Люсиновская;
  • Варшавское шоссе;
  • улица Профсоюзная;
  • Ленинский проспект;
  • проспект 60-летия Октября;
  • Комсомольский проспект;
  • проспект Вернадского;
  • Большая Пироговская улица;
  • Мичуринский проспект;
  • улица Новый Арбат;
  • Кутузовский проспект;
  • Можайское шоссе;
  • улица Баррикадная;
  • улица Красная Пресня;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Мнёвники;
  • проспект Маршала Жукова;
  • 1-я Тверская-Ямская улица;
  • Ленинградский проспект;
  • Ленинградское шоссе;
  • Волоколамское шоссе;
  • улица Долгоруковская;
  • улица Новослободская;
  • улица Бутырская;
  • Дмитровское шоссе;
  • проспект Мира;
  • Ярославское шоссе;
  • улица Каланчевская;
  • улица Краснопрудная;
  • улица Русаковская;
  • улица Стромынка;
  • Большая Черкизовская улица;
  • Щелковское шоссе.

Председатель Москомархитектуры уточнила, что проекты уже сделанных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах. Для зданий внутри Садового кольца заключение необходимо предоставить до 1 октября 2023 года. Зданиям, расположенным вдоль указанных магистралей, такую процедуру необходимо пройти до 1 января 2026 года.

Теги
Москомархитектура Госуслуги фасады
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