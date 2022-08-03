В Москомархитектуре рассказали о новом способе согласования архпроектов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу: обратиться за согласованием проекта по изменению фасадов нежилых зданий, строений и сооружений теперь можно онлайн на сайте мэра Москвы. Рассказывая об этом, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что услуга бесплатная, а сроки ответа — 20 рабочих дней при согласовании проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.

Княжевская пояснила, что согласования необходимы для законного изменения внешнего облика нежилых зданий и их частей и касаются объектов в пределах внешних границ Садового кольца. Кроме того, согласование необходимо для построек у ключевых магистралей города:

улица Николоямская;

улица Сергия Радонежского;

шоссе Энтузиастов;

улица Таганская;

улица Нижегородская;

Рязанский проспект;

улица Марксистская;

Волгоградский проспект;

Каширское шоссе;

улица Люсиновская;

Варшавское шоссе;

улица Профсоюзная;

Ленинский проспект;

проспект 60-летия Октября;

Комсомольский проспект;

проспект Вернадского;

Большая Пироговская улица;

Мичуринский проспект;

улица Новый Арбат;

Кутузовский проспект;

Можайское шоссе;

улица Баррикадная;

улица Красная Пресня;

Звенигородское шоссе;

улица Мнёвники;

проспект Маршала Жукова;

1-я Тверская-Ямская улица;

Ленинградский проспект;

Ленинградское шоссе;

Волоколамское шоссе;

улица Долгоруковская;

улица Новослободская;

улица Бутырская;

Дмитровское шоссе;

проспект Мира;

Ярославское шоссе;

улица Каланчевская;

улица Краснопрудная;

улица Русаковская;

улица Стромынка;

Большая Черкизовская улица;

Щелковское шоссе.

Председатель Москомархитектуры уточнила, что проекты уже сделанных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах. Для зданий внутри Садового кольца заключение необходимо предоставить до 1 октября 2023 года. Зданиям, расположенным вдоль указанных магистралей, такую процедуру необходимо пройти до 1 января 2026 года.