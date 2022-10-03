Родители школьников собрались сэкономить на подарках ко Дню учителя

Родители школьников рассказали, что потратят меньше на подарки ко Дню учителя

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В этом году родители российских школьников хотят потратить в среднем на 200 руб. меньше на подарки ко Дню учителя, чем годом ранее, следует из результатов опроса сервиса для поиска работы SuperJob (есть у РБК).

Если в прошлом году средние расходы на поздравление классного руководителя с праздником от класса по России составляли 3,2 тыс. руб., то в этом году эта сумма снизилась до 3 тыс. руб.

«В этом году решили экономить», — прокомментировали участвовавшие в опросе родители.

Больше всего готовы потратиться московские родители (средняя сумма — 3,5 тыс. руб.). Однако по сравнению с прошлым годом в столице зафиксировали самое большое падение размера расходов — на 500 руб.

В Санкт-Петербурге на подарки ко Дню учителя в этом году, как и в прошлом, собираются в среднем потратить 3 тыс. руб. В остальных регионах суммы в 2022 году снизились по сравнению с 2021 годом. Меньше всего намерены отдать на подарок родители в Волгограде, Уфе и Омске (по 2 тыс. руб.).

38% респондентов рассказали, что планируют подарить учителю цветы. На втором месте по популярности — подарочные сертификаты (11%), на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (9%). Среди непопулярных вариантов оказались деньги в конверте (3%) и техника (1%). 40% отметили, что еще не решили, что будут дарить классным руководителям.

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Опрос проводился почти в 600 населенных пунктах со всей России с 15–30 сентября. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов.

В августе родители школьников рассказали, сколько готовы потратить на букеты учителям в честь Дня знаний. Опрос проводили страховая компания «Росгосстрах» и банк «Открытие».

25% респондентов сообщили, что планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1 тыс. до 3 тыс. руб., еще 24% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а 29% — до 1 тыс. руб. 15% заявили, что соберут букет в собственном саду.