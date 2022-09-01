Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 31 авг, 16:08
ДМС, учеба, гаджеты, ссуды — какой соцпакет хотят россияне от компаний Pro, 14:35
Лукашенко показал первый белорусский компьютер Технологии и медиа, 14:34
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:32
ПСБ предложил зарплатным клиентам цифровую карту «Мир» Пресс-релиз, 14:30
В Кремле заявили, что опасаются провокаций ВСУ во время инспекции МАГАТЭ Политика, 14:30
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС Политика, 14:25
Песков после слов Токаева о реформах выразил надежду на блестящее будущее Политика, 14:21
Лавров связал отстранение россиян с желанием убрать конкурентов в спорте Спорт, 14:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Москве с начала 2022 года построили 33 новых школы и детсада Город, 14:19
Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября Общество, 14:13 
Как безопасно работать с криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 14:07
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 14:02
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 14:02
Песков заявил, что причина гибели Равиля Маганова не вопрос Кремля Общество, 14:01
Общество ,  
0 

Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября

1 сентября 17,5 млн школьников в России сели за парты, из них 2 млн первоклассники. Как прошли линейки, посвященные Дню знаний, — в фоторепортаже РБК
Фото:Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

На фото: школа № 75, Ростов-на-Дону

25 августа начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова заявила, что количество школьников в городе увеличилось на 7 тыс. человек. К 1 сентября в ростовской школе № 75 сформировано 23 первых класса. Это рекорд для Ростова

Фото:Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На фото: школа № 1619 имени Марины Цветаевой, Москва

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября российские школы будут начинать учебную неделю с исполнения гимна России. В июне он подписал стандарт. как проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах

Фото:Сергей Лакомов / sakh.online
Фото: Сергей Лакомов / sakh.online

На фото: Северо-Курильск

Во время праздничной линейки в одной из школ в Северо-Курильске вулкан Эбеко выпустил столб пепла высотой 3,5 км. По сообщению МЧС, в городе ощущался запах сероводорода, но угрозы для населения нет

Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фото: первокласники, Мариуполь (ДНР)

31 августа стало известно, что в ДНР, ЛНР и подконтрольных России территориях Украины откроется около 1,3 тыс. школ. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова заявила, что 1 сентября из 632 школ на территории республики откроются 584, а 135 находятся на капитальном ремонте

Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фото: школа № 38, Мариуполь (ДНР)

21 августа стало известно, что Россия поставила в школы ДНР около одного млн учебников. Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, новые материалы содержат конкретные исторические факты, в них «нет никакой агрессии» по отношению к Украине и Западу

Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На фото: российский военнослужащий раздает мороженое ученикам около школы № 4, Волноваха (ДНР)

Фото:Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На фото: школа № 2 имени Ю.А. Гагарина, Дивногорск, Красноярский край

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На фото: школа № 17 имени В.К. Блюхера, Владивосток

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На фото: гимназия № 13, Екатеринбург

Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

На фото: лицей № 188, Казань

1 сентября в Казани в школу пошли 20 тыс. первоклассников

Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На фото: Санкт-Петербург

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На фото: ознакомительный урок в прогимназии № 1, Новосибирск

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На фото: школа № 158, Москва

Теги
мультимедиа День знаний
Материалы по теме
Родители школьников оценили расходы на букеты для учителей на 1 сентября
Общество
Минпросвещения займется подготовкой школ Донбасса к 1 сентября
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter