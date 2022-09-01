Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября
На фото: школа № 75, Ростов-на-Дону
25 августа начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова заявила, что количество школьников в городе увеличилось на 7 тыс. человек. К 1 сентября в ростовской школе № 75 сформировано 23 первых класса. Это рекорд для Ростова
На фото: школа № 1619 имени Марины Цветаевой, Москва
В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября российские школы будут начинать учебную неделю с исполнения гимна России. В июне он подписал стандарт. как проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах
На фото: Северо-Курильск
Во время праздничной линейки в одной из школ в Северо-Курильске вулкан Эбеко выпустил столб пепла высотой 3,5 км. По сообщению МЧС, в городе ощущался запах сероводорода, но угрозы для населения нет
На фото: первокласники, Мариуполь (ДНР)
31 августа стало известно, что в ДНР, ЛНР и подконтрольных России территориях Украины откроется около 1,3 тыс. школ. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова заявила, что 1 сентября из 632 школ на территории республики откроются 584, а 135 находятся на капитальном ремонте
На фото: российский военнослужащий раздает мороженое ученикам около школы № 4, Волноваха (ДНР)
На фото: школа № 2 имени Ю.А. Гагарина, Дивногорск, Красноярский край
На фото: школа № 17 имени В.К. Блюхера, Владивосток
На фото: гимназия № 13, Екатеринбург
На фото: лицей № 188, Казань
1 сентября в Казани в школу пошли 20 тыс. первоклассников
На фото: Санкт-Петербург
На фото: ознакомительный урок в прогимназии № 1, Новосибирск
На фото: школа № 158, Москва