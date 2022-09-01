Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября

1 сентября 17,5 млн школьников в России сели за парты, из них 2 млн первоклассники. Как прошли линейки, посвященные Дню знаний, — в фоторепортаже РБК