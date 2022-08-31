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Родители школьников оценили расходы на букеты для учителей на 1 сентября

Больше половины россиян надеются уложиться при покупке цветов для учителей в сумму меньше 3 тыс. руб. 16% считают букеты учителям пустой тратой денег
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Более 80% российских школьников будут дарить букеты учителям на 1 сентября, показал опрос, проведенный страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие». Их родители потратят на цветы в среднем по стране от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Репрезентативный опрос проведен в августе 2022 года среди 1220 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах.

Почти треть россиян (32%) 1 сентября в этом году планируют дарить букет классному руководителю, еще 22% — букеты сразу нескольким учителям. Каждый пятый (22%) респондент планирует участвовать только в покупке общего букета от класса. 18% опрошенных вообще не собираются преподносить цветы учителям.

25% респондентов в этом году планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1 тыс. до 3 тыс. руб., еще 24% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а 29% — до 1 тыс. руб. Каждый седьмой россиянин (15%) собирается собрать букет в собственном саду, не тратя на это деньги.

Каждый четвертый россиянин (23%) уверен, что благодарить учителей за их труд необходимо, но расходы на это слишком велики. 16% россиян считают букеты учителям пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти деньги на благотворительность.

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В феврале опрос показал, что россияне негативно относятся к дистанционному образовательному процессу, который был введен в школах после начала пандемии. Только 3% однозначно положительно отзываются об учебе дома, скорее положительно оценивают ее 14%.

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