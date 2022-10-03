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Аэропорт Владивостока анонсировал начало полетов в Лаос

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В конце октября будут запущены полеты из Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян, который также находится на границе с Таиландом, сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

Выполнять рейсы будет авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолетах Airbus АЗ20Neo. Запланировано по одному вылету в неделю по субботам, первый состоится 29 октября. Время в полете составит шесть часов.

«Вьентьян — это крупный экономический центр страны. Жители и гости Приморского края смогут посетить буддистские храмы и здания с классической колониальной французской архитектурой, исторические достопримечательности, насладиться горными хребтами, пещерами, водопадами и многим другим этой многоликой провинции», — говорится в сообщении.

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С 2017 года между Россией и Лаосом действует соглашение об отмене визовых требований для владельцев загранпаспортов. Россияне могут находиться в Лаосе без визы в течение 30 дней.

Как говорится на сайте посольства России в Лаосе, для въезда в страну необходимо сделать ПЦР-тест в случае, если человек не вакцинирован. В Лаосе зарегистрировали российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Теги
Лаос Владивосток «Уральские авиалинии» авиасообщение
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