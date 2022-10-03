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Дело Порошенко и Медведчука ,  
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Суд на Украине отклонил иск Порошенко к Зеленскому

Верховный суд Украины закрыл производство по иску бывшего украинского президента Петра Порошенко к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Порошенко обвинял Зеленского в бездеятельности из-за того, что последний не обнародовал «публичную информацию, представляющую общественный интерес», сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела.

Порошенко требовал обязать Зеленского обнародовать материалы, которые связывали экс-президента с на тот моментом депутатом Рады Виктором Медведчуком, обвиняемым в госизмене.

«12 сентября Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко. Пятый президент просил Верховный суд признать противоправной бездеятельность Зеленского из-за необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес», — пишет агентство, добавив, что это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

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Иск против Зеленского защита Порошенко подала в июле прошлого года после того, как действующий президент Украины заявил, что опубликованные записи разговоров Медведчука с российскими властями о поставках угля из на тот момент (2014-2015 годы) самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В беседах упоминался и Порошенко.

Также Государственное бюро расследований опровергло информацию СМИ об уничтожении материалов ряда резонансных уголовных дел, в частности, дела о «Харьковские соглашения» и «угольную дело» (в отношении депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и бывшего Президента Петра Порошенко).

В декабре прошлого года Зеленского вызвали в суд по этому делу. Заседание с его участием было запланировано на 28 февраля 2022 года. 19 января Печерский суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал сдать паспорта для выезда за границу. Он не стал арестовывать экс-президента, как того требовала сторона обвинения. В мае Медведчук дал показания о причастности Порошенко к его сделкам с российской стороной.

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