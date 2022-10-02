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Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва» Сергей Пенкин Николай Трубач Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Филипп Киркоров Николай Басков Фото:Артём Геодакян / ТАСС Гия Эрадзе, Сергей Горох,&nbsp;Надежда Бабкина, Елена и Татьяна Зайцевы (на втором плане справа) Клара Новикова (в центре) Фото:Артём Геодакян / ТАСС Александр Буйнов Сергей Дроботенко Александр Песков Алёна Апина Певец Игорь Наджиев и его жена Алла Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Заслуженного артиста России, певца и балетмейстера Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы, передает «РИА Новости».

Моисеев умер днем 27 сентября на 69-м году жизни. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох. Коллеги певца рассказывали, что в последние годы Моисеев страдал от серьезной болезни и много времени проводил дома в Юрмале.

Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. За свою жизнь он построил карьеру танцора и прошел путь от артиста балета до хореографа-постановщика. Был главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас» и режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане. В 1990-х годах Моисеев начал карьеру певца. Он создал собственный шоу-театр, где ставил сольные программы-спектакли. Среди самых известных его композиций: «Голубая луна», исполненная дуэтом с Николаем Трубачом; «Две свечи», записанная с Аллой Пугачевой; «Петербург — Ленинград», «Ненавижу» и другие.

В 2006 году Моисееву присвоили звание заслуженного артиста России.

Теги
Троекуровское кладбище похороны Борис Моисеев
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