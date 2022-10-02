Заслуженного артиста России, певца и балетмейстера Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы, передает «РИА Новости».

Моисеев умер днем 27 сентября на 69-м году жизни. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох. Коллеги певца рассказывали, что в последние годы Моисеев страдал от серьезной болезни и много времени проводил дома в Юрмале.

Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. За свою жизнь он построил карьеру танцора и прошел путь от артиста балета до хореографа-постановщика. Был главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас» и режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане. В 1990-х годах Моисеев начал карьеру певца. Он создал собственный шоу-театр, где ставил сольные программы-спектакли. Среди самых известных его композиций: «Голубая луна», исполненная дуэтом с Николаем Трубачом; «Две свечи», записанная с Аллой Пугачевой; «Петербург — Ленинград», «Ненавижу» и другие.

В 2006 году Моисееву присвоили звание заслуженного артиста России.