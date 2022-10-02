При стрельбе по автобусу и такси в Израиле пострадал один человек

Фото: Samaria Regional Council

В Израиле, в районе города Наблус, неизвестные обстреляли автобус и машину, водитель автомобиля получил легкое ранение, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«В настоящее время военнослужащие ЦАХАЛа обыскивают район в поисках подозреваемых», — говорится в сообщении.

По данным The Times of Israel, был ранен 40-летний водитель такси, он попал под обстрел, когда ехал между палестинским городом Байт-Фурик (расположен в 9 км к юго-востоку от Наблуса) и поселением Элон-Море. Служба экстренной помощи «Спасатели без границ» уточняет, что мужчина получил осколочное ранение в спину, после того как пуля попала в такси, однако смог добраться до военной базы, где ему оказали медицинскую помощь.

Во время обстрела также было повреждено лобовое стекло автобуса, рассказал его водитель.

13 августа в Иерусалиме неизвестный мужчина обстрелял автобус возле гробницы царя Давида у Стены Плача. Национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что в автобусе находились паломники. Нападавший открыл по автобусу беспорядочную стрельбу, когда автобус отъезжал от Стены Плача. В результате пострадали восемь человек, из них двое получили тяжелые ранения. Власти назвали произошедшее терактом. Поиски подозреваемого продолжались шесть часов, после чего он сам пришел в полицию и отдал оружие.