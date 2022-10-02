Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Данные клиентов и сотрудников онлайн-ретейлера DNS попали в интернет Технологии и медиа, 11:26
Польша завершила строительство ограждений на границе с Белоруссией Политика, 11:09
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 11:06
«Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей Pro, 11:03
При стрельбе по автобусу и такси в Израиле пострадал один человек Общество, 10:58
Число погибших на матче в Индонезии превысило 170 человек Общество, 10:34
Два россиянина потерпели поражения на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 10:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:18
FT узнал об отказе Moderna предоставить Китаю состав вакцины Бизнес, 10:17
Роскомнадзор назвал причину блокировки сервиса SoundCloud Политика, 10:10
5 подкастов, которые стоит послушать. Страх будущего, IT и индустрия игр Life, 10:00
Что будет с долларами из-за возможных санкций к НКЦ: в банке и у брокера Инвестиции, 10:00
Как бумерам, зумерам и миллениалам работать в одной команде: 6 советов Pro, 09:55
Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату Политика, 09:39
Общество ,  
0 

При стрельбе по автобусу и такси в Израиле пострадал один человек

Фото: Samaria Regional Council
Фото: Samaria Regional Council

В Израиле, в районе города Наблус, неизвестные обстреляли автобус и машину, водитель автомобиля получил легкое ранение, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«В настоящее время военнослужащие ЦАХАЛа обыскивают район в поисках подозреваемых», — говорится в сообщении.

По данным The Times of Israel, был ранен 40-летний водитель такси, он попал под обстрел, когда ехал между палестинским городом Байт-Фурик (расположен в 9 км к юго-востоку от Наблуса) и поселением Элон-Море. Служба экстренной помощи «Спасатели без границ» уточняет, что мужчина получил осколочное ранение в спину, после того как пуля попала в такси, однако смог добраться до военной базы, где ему оказали медицинскую помощь.

Во время обстрела также было повреждено лобовое стекло автобуса, рассказал его водитель.

Открывший стрельбу у Стены Плача мужчина сдался полиции
Общество
Фото:Maya Alleruzzo / AP

13 августа в Иерусалиме неизвестный мужчина обстрелял автобус возле гробницы царя Давида у Стены Плача. Национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что в автобусе находились паломники. Нападавший открыл по автобусу беспорядочную стрельбу, когда автобус отъезжал от Стены Плача. В результате пострадали восемь человек, из них двое получили тяжелые ранения. Власти назвали произошедшее терактом. Поиски подозреваемого продолжались шесть часов, после чего он сам пришел в полицию и отдал оружие.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Частичная мобилизация: что делать сотрудникам, если нарушены их права
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Теги
Израиль Автобус Такси стрельба
Материалы по теме
Трое неизвестных открыли стрельбу в школе в Калифорнии
Общество
Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 17 человек
Общество
Около клуба «16 тонн» в центре Москвы произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter