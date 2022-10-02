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Глава МВД Британии заявила, что миграционный кризис вышел из-под контроля

Фото: Martyn Wheatley /Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Martyn Wheatley /Keystone Press Agency / Global Look Press

Миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля, сообщила министр внутренних дел Суэлла Браверман в интервью The Sun.

Она указала, что в этом году к британским берегам Ла-Манша прибыли более 30 тыс. человек, что в десять раз больше, чем в 2018 году. По ее словам, одной из причин стал закон о современном рабстве, который приняла бывший премьер-министр Тереза Мэй.

«Теперь большинство людей (около 80%), прибывающих сюда из Албании на небольших лодках, заявляют, что являются жертвами современного рабства и злоупотребляют законом», — сказала Браверман. Министр добавила, что мигранты с судимостью за педофилию, убийства, торговлю наркотиками вспоминают закон, когда их пытаются депортировать.

Браверман пожаловалась, что в Великобританию приезжает слишком много низкоквалифицированных рабочих, а также студентов, которые привозят своих родственников, зачастую отказывающихся от работы. По ее словам, такая ситуация не способствует росту экономики.

«Нам нужны люди с высокими навыками, нам нужны люди с технической квалификацией… Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешевой иностранной рабочей силы», — сказала она.

Глава МВД пообещала принять серьезные меры, в том числе внести изменения в закон о современном рабстве, чтобы снизить поток мигрантов.

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В июле телеканал Sky News сообщал, что за полгода в Великобританию на лодках приплыли почти 13 тыс. мигрантов.

С июня Великобритания начала высылать нелегальных мигрантов в Руанду. Согласно договоренности, страна предоставляет людям жилье и возможность обучения в обмен на авансовый платеж в размере £120 млн (около $157 млн). Там мигранты будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании.

Теги
мигранты Великобритания Ла-Манш МВД кризис
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