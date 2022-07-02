Более 3 тыс. мигрантов прибыли в июне в Великобританию через Ла-Манш

Свыше трех тыс. мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину текущего года, сообщает телеканал Sky News.

Согласно данным телеканала, всего за первые шесть месяцев 12,7 тыс. мигрантов приплыли в Великобританию на лодках. В среднем на борту каждой лодки находились 33 человека, отмечает Sky News.

Согласно британскому законодательству правительство может выслать нелегалов в любое безопасное государство, через которое пролегал их маршрут. При условии, что эта страна согласится их принять. Для высылки мигрантов Лондон в прошлом году договорился с Руандой. В обмен на авансовый платеж в размере £120 млн (около $157 млн) Руанда будет забирать мигрантов, попавших в королевство незаконным путем. В этой стране люди будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании. Партнерская программа начала действовать с 1 января 2022 года, в Руанду власти планировали отправить первых нелегальных мигрантов в июне.

Таким образом, в Британии пытаются снизить миграционный поток в королевство. Правозащитные организации Британии назвали это решение «жестоким» и выступили против его принятия.

Израиль в период с 2014 по 2017 год Израиль также выслал в Руанду около 4 тыс. просителей убежища. Однако позднее власти отказались от этой идеи, большинство депортированных попали в руки контрабандистов и торговцев людьми и вскоре устремились в Европу, писала израильская газета Haaretz.