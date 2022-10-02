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Синоптик предупредил о сильных дождях 2 и 3 октября

Сильные дожди пройдут в регионах Центральной и Южной России со 2 по 4 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Жители Московской, Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской областях и Крыма встретят дождь 3 октября

При этом дожди в Тамбовской и Воронежской областях будет сопровождать ветер со скоростью 16-21 м/с. Крымчане столкнутся с грозой и ветром со скоростью 20-25 м/с.

«Снег, мокрый снег, дождь ожидается в Забайкалье 2 и 3 октября. Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидает и Краснодарский край с 2 по 4 число: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с», — сказал синоптик.

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Ранее Вильфанд говорил, что в Москве и Московской области до конца недели будет стоять дождливая погода. При этом он отмечал, что в регионе потеплеет.

Судя по данным Гидрометцентра, днем 2 октября температура воздуха в столице составит 11-13 градусов, днем 3 октября — 12-14 градусов. Москвичи будут наблюдать сильный дождь ночью.

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