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Суббота стала самым дождливым днем в Москве за всю послевоенную историю

За день и ночь 24 сентября выпало рекордное количество осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«За сутки на столицу пролилось 32 мм или 50% от всей месячной нормы! Мало того, 24 сентября стал рекордно дождливым для этого дня за всю послевоенную историю. Прежний максимум держался с 1953 г (22 мм)», — написал он.

Синоптик отметил, что в некоторых местах Подмосковья объем осадков достиг всего количества влаги за сентябрь. Сильнее всего залило Воскресенск — 62 мм (95%), Павловский Посад — 54 мм (83%), Михайловское — 39 мм (60%), Шаховскую — 38 мм (58%), Талдом — 35 мм (53%) и Солнечногорск — 34 мм (52%).

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя
Общество

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение действовало до 0:00 25 сентября. Оно распространялось также на Московскую и Рязанскую области.

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков говорил, что по прогнозу объем осадков за сутки должен был составить до 75% от месячной нормы. В городе дежурили 1,5 тыс. аварийных бригад.

Теги
Дождь Москва рекорд Евгений Тишковец
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