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Вильфанд спрогнозировал потепление к концу недели в Московском регионе

В Москве и Московской области в среду, 28 сентября, ожидается дождь и порывистый ветер со скоростью до 15 м/с, температура днем составит 9-11 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предварительные расчеты показывают, что с четверга (29 сентября) температура начнет повышаться. В пятницу (30 сентября) будет уже до 15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу (1 октября). Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — сказал Вильфанд.

Суббота стала самым дождливым днем в Москве за всю послевоенную историю
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По данным на сайте Гидрометцентра, в четверг, 29 сентября, днем в Московском регионе прогнозируется 12-14 градусов тепла, в пятницу, 30 сентября — 12-17 градусов, в субботу, 1 октября — 14-19 градусов, в воскресенье, 2 октября — 16-21 градус.

Теги
Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода погода в Москве
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