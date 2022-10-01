Россию не переизбрали в совет ICAO

Россия не вошла в десятку важнейших стран совета ICAO. По данным Reuters, России не будет и среди остальных 26 стран-членов совета

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Россия не вошла в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это следует из списка избранных стран, который опубликован в Twitter организации (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Выборы в совет проводятся в три этапа. Сначала выбираются десять наиболее важных для мировой авиации стран. В этом году ими стали Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Ранее в совет входила и Россия.

На втором этапе выбирают страны, которые не вошли в первый список, однако тем не менее имеют большое значение для мировой авиации и навигации. Третий этап голосования проводится, чтобы все континенты и географические зоны были представлены в равной степени. Всего в совет входят 36 стран.

По данным Reuters, Россия не была избрана ни в одной из первых двух категорий. Выборы в третью пройдут только во вторник.

Ранее Reuters со ссылкой на министра транспорта Канады Омара Алгабра писала, что страна намерена выступить против кандидатуры Российской Федерации. Оттава ожидала, что другие страны последуют ее примеру. Алгабра заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности за ее действия на Украине.

В середине июня в ICAO заявили, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Читайте на РБК Pro Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro x The Economist Сейчас или никогда: почему инвесторов уже не интересует отложенная выгода Сейчас или никогда: почему инвесторов уже не интересует отложенная выгода Статьи Pro Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Инструкции Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи