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Россию не переизбрали в совет ICAO

Reuters: Россия не смогла переизбраться в управляющую структуру ICAO
Россия не вошла в десятку важнейших стран совета ICAO. По данным Reuters, России не будет и среди остальных 26 стран-членов совета
Фото: Christinne Muschi / Reuters
Фото: Christinne Muschi / Reuters

Россия не вошла в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это следует из списка избранных стран, который опубликован в Twitter организации (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Выборы в совет проводятся в три этапа. Сначала выбираются десять наиболее важных для мировой авиации стран. В этом году ими стали Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Ранее в совет входила и Россия.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На втором этапе выбирают страны, которые не вошли в первый список, однако тем не менее имеют большое значение для мировой авиации и навигации. Третий этап голосования проводится, чтобы все континенты и географические зоны были представлены в равной степени. Всего в совет входят 36 стран.

По данным Reuters, Россия не была избрана ни в одной из первых двух категорий. Выборы в третью пройдут только во вторник.

Ранее Reuters со ссылкой на министра транспорта Канады Омара Алгабра писала, что страна намерена выступить против кандидатуры Российской Федерации. Оттава ожидала, что другие страны последуют ее примеру. Алгабра заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности за ее действия на Украине.

В середине июня в ICAO заявили, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

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ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его правопреемником в том числе по этому соглашению.

Совет ICAO — это управляющий орган организации. Он переизбирается каждые три года на ассамблее, на которую собираются представители 193 стран-членов организации.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
ICAO авиация транспорт Минтранс голосование
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