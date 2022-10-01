В Астане адвокат получил 17 лет тюрьмы за подготовку покушения на Токаева
Юриста из коллегии адвокатов Астаны признали виновным по восьми статьям УК Казахстана, среди которых — приготовление к покушению на президента республики Касыма-Жомарта Токаева и государственная измена, сообщается на сайте столичного суда. Имя осужденного не раскрывается.
Решение вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября на закрытом судебном заседании.
Адвоката также признали виновным:
- в нелегальном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия;
- незаконном приобретении и хранении оружия;
- приготовлении к незаконному изготовлению боеприпасов и акту терроризма;
- приготовлении к покушениям на жизнь сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и военных;
- незаконном приобретении и хранении наркотиков.
В апреле Комитет национальной безопасности (КНБ) республики сообщил о задержании в конце марта в Нур-Султане (теперь — Астана) «агента иностранной разведки», который планировал покушение на Токаева и некоторых высокопоставленных госслужащих. Помимо этого, «агент» намеревался совершить теракты против сотрудников специальных и правоохранительных органов.
В КНБ выяснили, что задержанный получал задания по продвижению через соцсети «антироссийской пропаганды» в Казахстане и «созданию в обществе русофобских взглядов».
При обыске у «агента «А» изъяли снайперскую винтовку, наркотики и крупную сумму денег. Задержанный признал вину в предъявленных ему тогда обвинениях.