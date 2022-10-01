Херсонские власти заявили о планах восстановить аэродром в Чернобаевке
Аэродром в поселеке Чернобаевка под Херсоном будет национализирован и восстановлен, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он указал, что сейчас объект «почти полностью разбит», в дальнейшем он «встанет на баланс РФ».
Накануне, 30 сентября, в Кремле прошла церемония подписания договора с Херсонской областью, а также Запорожской и республиками Донбасса об их вхождении в состав России. Этот процесс завершится после появления конституционных законов (новые регионы внесут в список субъектов России в Конституции), которые должны одобрить Конституционный суд и Федеральное собрание.
На церемонии президент Владимир Путин пообещал восстановить инфраструктуру новых регионов.
Чернобаевка находится на западе Херсона, в поселке располагается международный аэропорт совместного базирования.
Бои в районе Херсона начались 24 февраля, в день объявления спецоперации. 1 марта российское Минобороны сообщило, что город блокирован, а на следующий день ведомство заявило о полном контроле над Херсоном.
Район Чернобаевки до сих пор подвергается атака со стороны Украины, указывают в Минобороны. В сентябре ведомство сообщало в сводках, что его пытаются атаковать с помощью американских противорадиолокационных ракет HARM, реактивных систем залпового огня HIMARS, ракет «Точка-У». Они были сбиты. Ранее украинские военные пытались наносить удары с помощью беспилотников, но аппараты также уничтожались российской армией.