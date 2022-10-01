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Сыгравший Геракла актер предложил США помочь жертвам урагана вместо Киева

Американские власти должны предоставить больше помощи жителям США, пострадавшим от урагана «Иэн», а не Украине, заявил в Twitter американский актер и режиссер Кевин Сорбо, который сыграл Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла».

«Что противоречивого в желании направлять деньги выжившим после урагана, а не иностранным государствам?» — написал он.

Сорбо неоднократно критиковал выделение средств Вашингтоном зарубежным странам, в частности, Украине. Так, 28 сентября, он опубликовал в Twitter пост следующего содержания: «В Калифорнии нет электричества, в Миссисипи нет чистой воды, а на юге нет границ, у США есть «тонны средств, чтобы направлять их за рубеж».

Значительная часть нелегальных мигрантов попадает в Соединенные Штаты через границу с Мексикой, с которой страна граничит на юге. Только за 2021 год в страну пытались нелегально въехать 1,7 млн человек, писала газета The New York Times. Большинство мигрантов, по ее данным, были мексиканцами.

За день до этого Сорбо прямо призвал Вашингтон «перестать отправлять деньги Украине».

Ураган «Иэн» обрушился на полуостров Флорида 28 сентября. В результате без света остались более 2 млн местных жителей, в штате прекратили работу аэропорты. Национальный центр по наблюдению за ураганами США утверждал, что ураган двигался по территории штата со скоростью 169 км/ч. В регионе ввели режим ЧС. При шторме погибли 17 человек. Бедствие затронуло и территории других штатов, в том числе Южной Каролины,

Байден пообещал пострадавшим домохозяйствам возместить весь ущерб за счет государства. Кроме того, утверждал он, власти возьмут на себя большую часть затрат на восстановление зданий социальной инфраструктуры. Тем, у кого не хватает страховки на восстановление потерянного имущества, он обещал предоставить индивидуальную помощь в размере до $37,9 тыс. на ремонт дома и такую же сумму на остальную собственность.

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При этом, в ночь на 1 октября, Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд. Причем на этой неделе Вашингтон уже выделял Киеву $1,1 млрд. За день до подписания закона советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал еще один транш, который Соединенные Штаты должны выделить Украине на следующей неделе.

Теги
актер ураган США помощь
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Байден подписал закон о дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд
Политика
Байден заявил о возможных значительных жертвах урагана «Иэн»
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