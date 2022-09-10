ВГА сообщила об обстреле Каховской ГЭС
Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС (Херсонская область), сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. Российские ПВО произвели 14 пусков противоракет.
«Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет», — отметили в администрации.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.
Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.
После перехода Херсонской области под контроль российских войск ВГА неоднократно сообщала об обстрелах ВСУ, в том числе об атаках на электростанцию, последний раз — 8 сентября. Тогда власти заявили, что под ударом находятся Каховская ГЭС и подъездные пути к ней.
В конце августа местные власти обвинили ВСУ в обстреле ГЭС, завода «Сокол» и других объектов.