ВГА сообщила об обстреле Каховской ГЭС

В Новой Каховке работала система ПВО. Видимых попаданий ракет в городе нет, одним из объектов обстрела стала гидроэлектростанция

Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС (Херсонская область), сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. Российские ПВО произвели 14 пусков противоракет.

«Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет», — отметили в администрации.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.

Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.