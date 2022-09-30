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Муж освещавшей протесты в Дагестане журналистки сказал, что ее нашли

Журналистка Юлия Вишневецкая, которую задержали на митинге против мобилизации в Махачкале, находится в ОВД Карабудахкента, сообщил РБК муж журналистки. После того, как суд назначил ей пять суток административного ареста 27 сентября, семья и редакция не могли связаться с Вишневецкой до вечера 28 сентября.

«Весь день адвокаты и друзья искали по всему городу, но везде в полиции говорили, что у них нет Вишневецкой. Мы очень беспокоились, потому что предыдущие сутки она почти не спала, — рассказал РБК главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. — И, главное, мы не знали, не проводится ли против нее противоправных действий».

К вечеру 28 сентября в ОВД Карабудахкента подтвердили, что Юлия Вишневецкая находится в этом отделении, но связаться с ней в этот же день не получилось, уточнил Лейбин.

Адвокат Вишевецкой Аида Касимова сказала РБК, что виделась с журналисткой последний раз ночью с 27 на 28 сентября: «В последний раз, когда я разговаривала с ней по телефону, это было в полпервого ночи [28 сентября], когда я уже домой поехала, она мне сообщила, что ее везут в Карабудахкент».

В постановлении суда говорится, сообщила адвокат, что журналистка участвовала в несанкционированном митинге, но «она исполняла редакционное задание, она является действующим журналистом, плакатов и призывов от нее не было», настаивает защитник. Адвокат оспорила решение суда.

26 сентября в Махачкале и Хасавюрте прошли акции против мобилизации. Аида Касимова также рассказала РБК, что в этот день было много задержанных, около 15 человек: «И, соответственно, ИВС Махачкалы их всех не мог бы разместить. Как мне сообщили, женщин оставили для пребывания в ИВС Карабудахкента».

Протесты в регионе начались 25 сентября в селе Эндирей Хасавюртовского района: жители села перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала. Как заявили РБК в администрации района, из села мобилизовали двух человек, возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих.

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Глава региона Сергей Меликов признал, что властями были допущены ошибки в рамках проведения частичной мобилизации. Он потребовал проверить случаи, когда на службу призвали тех, кто не подлежит мобилизации по критериям, опубликованным Минобороны.

Теги
Дагестан Махачкала задержание журналистов новости мобилизация
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